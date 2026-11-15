Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın e-Devlet üzerinden sunduğu e-Bordro hizmetinde Kasım 2026 dönemine ait maaş bilgileri erişime açıldı. Kamu çalışanları, bordrolarında brüt maaşlarını, ek ödemelerini, yasal kesintilerini ve banka hesaplarına yatırılacak net tutarı ayrıntılı olarak inceleyebiliyor.
Maaş kalemleri; personelin görev yaptığı kuruma, unvanına, hizmet yılına ve tabi olduğu mevzuata göre farklılık gösterebiliyor.
MAAŞ BORDROSU NASIL SORGULANIR?
Kasım ayı maaş bordrosunu görüntülemek isteyen kamu çalışanlarının e-Devlet sistemine giriş yapması gerekiyor. Arama bölümüne "Hazine ve Maliye Bakanlığı e-Bordro" yazılarak ilgili hizmete ulaşılabiliyor.
Açılan ekranda dönem olarak 2026 Kasım seçildiğinde maaş bordrosu görüntülenebiliyor. Çalışanlar, bordrolarını PDF formatında indirerek de inceleyebiliyor.
Günün Trend Haberleri
MAAŞLARDA VERGİ DİLİMİ ETKİSİ
Yılın son aylarına girilmesiyle birlikte kamu çalışanlarının maaşlarında gelir vergisi kaynaklı değişiklikler yaşanabiliyor. Yıl boyunca biriken gelir vergisi matrahının yükselmesi, bazı çalışanların bir üst vergi dilimine geçmesine neden olabiliyor.
Bu durumda brüt maaşta değişiklik olmasa bile hesaba yatırılan net maaş tutarı önceki aylara göre azalabiliyor. Özellikle ek ders ve fazla mesai ücreti alan çalışanlarda vergi matrahı daha hızlı yükselebildiği için aynı kadroda görev yapan personelin maaş kesintileri farklılaşabiliyor.
BORDROSUNDA HATA GÖRENLER NE YAPMALI?
Kasım ayı bordrosunda beklenmedik bir kesinti veya hesaplama hatası olduğunu düşünen kamu çalışanlarının görev yaptıkları kurumun maaş mutemetliğine başvurması gerekiyor.
Personel, bordrosundaki ödeme ve kesinti kalemlerinin yeniden kontrol edilmesini talep edebiliyor.
www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.