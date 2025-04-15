Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2024 yılına ilişkin mali tablolarını kamuoyuyla paylaştı. Banka, 93’üncü Hesap Dönemi’nde toplam 700 milyar 354 milyon TL zarar ettiğini açıkladı.

ZARAR İKİNCİ YILDA DA DEVAM ETTİ

TCMB'nin yayımladığı 31 Aralık 2024 tarihli bilanço verileri kapsamında, son üç yılın mali sonuçları dikkat çekici bir seyir görüldü.

Banka, 2021'de 57,5 milyar lira, 2022'de 72 milyar lira kâr açıklamış; 2023'te ise 818,2 milyar lira ile tarihinin en yüksek zararını açıklamıştı. 2024'te açıklanan zarar, bir önceki yıla kıyasla daha düşük olsa da, Merkez Bankası'nın üst üste ikinci yıl da büyük zararın devam ettiğini gösteriyor.

AKTİFLER ARTTI REESKONT KREDİLERİ ÖNE ÇIKTI

Yayımlanan bilançoya göre TCMB'nin aktif büyüklüğü 2024'te 6,92 trilyon liradan 8,59 trilyon liraya yükseldi.

Diğer yandan, Banka 2024'te reel sektöre dair finansman sağlamak için toplam 526,7 milyar lira tutarında reeskont kredisi kullandırdı. Bu rakam, Merkez Bankası'nın kredi mekanizması yoluyla ekonomiyi desteklemeye devam ettiğini ifade ediyor.

GENEL KURUL 30 NİSAN'DA YAPILACAK

TCMB’nin 2024'e ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 30 Nisan 2025 Çarşamba günü gerçekleştirilecek. Toplantıda, bilanço ile kâr-zarar hesabının onaylanmasının yanı sıra, Banka Meclisi ve Denetleme Kurulu üyelerinin ibrası masada yer alacak. Aynı zamanda 30 Nisan 2025 itibarıyla görev süresi sona erecek olan Banka Meclisi'nin iki ve Denetleme Kurulu’nun üç üyesi için yeni seçim yapılacak.