Merkez Bankası ekonomistlerin tahminleri doğrultusunda yılın ikinci PPK toplantısından da indirimle çıktı.

Banka, 2024 Aralık ve 2025 Ocak'ta faiz kararlarında üst üste 250'şer baz puan indirime giderek politika faizini yüzde 50 seviyesine çekmişti. Yılın ikinci PPK toplantısında da beklentiler doğrultusunda 250 baz puanlık indirim yapılarak politika faizi yüzde 42,5 seviyesine çekildi.

MERKEZ BANKASI'NIN FAİZ KARARLARI

MERKEZ BANKASI PARA POLİTİKASI KURULU'NUN KARARLARI

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, hizmet enflasyonuna dikkat çekti.

ENFLASYON EĞİLİMİNDE GERİLEME

Ocak ayında yükseliş gösteren enflasyon, şubat ayında düşüşe geçti. Temel mal enflasyonu düşük seyrini korurken, hizmet enflasyonu ocak ayındaki artışın ardından yavaşladı. Yurt içi talebin öngörülenden güçlü olmasına rağmen enflasyondaki düşüşü desteklediği belirtiliyor.

PARA POLİTİKASI VE DEZENFLASYON SÜRECİ

Kurul, para politikası duruşunun kredi ve mevduat piyasaları ile iç talep üzerindeki etkilerini yakından izliyor. Enflasyon beklentilerinde iyileşme görülmesine rağmen, fiyatlama davranışlarındaki risklerin sürdüğüne dikkat çekildi. Türk lirasının reel değerlenmesi ve maliye politikasının destekleyici etkisiyle dezenflasyon sürecinin devam edeceği ifade edildi.

SIKI PARA POLİTİKASI DEVAM EDECEK

Kurul, enflasyonda kalıcı düşüş ve fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı para politikasının süreceğini vurguladı. Politika faizinin enflasyon görünümüne bağlı olarak belirleneceği ve ihtiyatlı bir yaklaşımla değerlendirileceği belirtildi. Enflasyonda beklenmedik bir bozulma olması durumunda, para politikası araçlarının etkin bir şekilde kullanılacağı ifade edildi.

MAKROİHTİYATİ ADIMLAR DEVAM EDECEK

Kredi büyümesindeki son gelişmeler göz önüne alınarak, finansal istikrarı korumak amacıyla ek adımlar atıldı. Kredi ve mevduat piyasalarında beklenmedik gelişmeler yaşanması halinde, parasal aktarım mekanizmasının güçlendirilmesi için ilave önlemler alınabileceği açıklandı. Likidite yönetimi kapsamında sterilizasyon araçlarının etkin şekilde kullanılmaya devam edileceği belirtildi.

PARA POLİTİKASI KARARLARINDA ŞEFFAFLIK VURGUSU

Kurul, para politikası kararlarını enflasyon hedefleri doğrultusunda ve ekonomik verileri dikkate alarak alacağını açıkladı. Politika adımlarının şeffaf, veri odaklı ve öngörülebilir bir çerçevede belirleneceği belirtildi.

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantı özeti, beş iş günü içinde yayımlanacak.