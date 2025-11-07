Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, yılın son enflasyon raporunu açıklıyor. TCMB, yıl sonu enflasyon tahminleri 2025'te yüzde 31 ile yüzde 33'e yükseltildi. 2026 için yüzde 13 ile yüzde 19 aralığında olacağı tahmin edildi.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,94 değer kazanarak 11.073,27 puandan tamamladı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 9,47 puan ve yüzde 0,09 artışla 11.082,74 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,05, holding endeksi yüzde 1,21 düştü.

Merkez Bankası'nın kararının ardından borsada düşüşler yaşandı. BİST 100 endeksi 11 bin 82 puandan başladıktan sonra 10 bin 959 puana geriledi.

Bankacılık endeksi de sert düşüşler yaşadı. Sunum öncesinde 15 bin 206 puanda olan bankacılık endeksi 15 bin puana geriledi.