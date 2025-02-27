Mersin'de horoz dövüştüren 128 kişiye toplam 1 milyon 194 bin TL para cezası kesildi.

Mersin'de bir kıraathanede ring kurup horoz dövüştüren 128 kişiye toplam 1 milyon 194 bin TL para cezası kesildi, 21 horoz ise koruma altına alındı.

Alınan bilgiye göre polis ekipleri, bir kıraathanede horoz dövüşü yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Polis ekipleri yapılan çalışma kapsamında güvenlik kamera kayıtlarını izlerken, horoz dövüşü için ring kurulan mekana baskın yaptı.

Baskında, dövüştürülerek bahis oynatıldığı tespit edilen kafes içerisindeki 21 horoz muhafaza altına alındı. İş yeri sahibi ve yetkilisi hakkında ‘Kumar oynamasına yer ve imkan sağlama’ ile ‘2199 Hayvanları Koruma Kanunu’ suçundan adli işlem yapıldı.

Horoz ringinde bulunan, hakemlik yapan, horozlar üzerinden bahis oynatan ve oynayan 128 kişiye ise toplam 1 milyon 194 bin TL idari para cezası uygulandı. Horoz dövüşünden elde edildiği tespit edilen 7 bin 990 TL’ye de el konuldu. Ayrıca ruhsatsız iş yeri mühürlenip, faaliyetten menedildi. Koruma altına alınan 21 horoz ise hayvanat bahçesi görevlilerine teslim edildi.