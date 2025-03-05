TÜİK'in son verilerine göre, tarımsal işletmelerde 2024'te mevsimlik tarım işçilerinin günlük ücretleri bir önceki yıla kıyasla yüzde 84,2 artışla 943 lira, sürekli tarım işçilerinin aylık ücretleri ise yüzde 95,5 artış göstererek 26 bin 259 lira oldu.

Mevsimlik erkek işçi ücretleri yüzde 84,8 artış kaydederek bin yedi lira olurken, kadın işçilerin günlük ücretleri ise yüzde 85,9 artışla 890 lira oldu.

Sürekli tarım işçilerine ödenen aylık ücret, erkek işçiler için yüzde 94,8 oranında artış kaydederek 27 bin 788 lira olurken, kadın işçiler için yüzde 90,5 artarak 19 bin 328 lira oldu.

EN YÜKSEK GÜNLÜK ÜCRET RİZE'DE

Tarımsal işletmelerde 2024 yılında mevsimlik tarım işçilerine yapılan en yüksek günlük ücret ödemesi erkek işçiler için 2 bin 32 lira, kadın işçiler için bin 960 lira ile Rize ilinde gerçekleşti. En düşük ücret ödemesi ise erkek işçiler için 753 lira ile Adana, kadın işçiler için ise 569 lira ile Hatay ilinde gerçekleşti.

EN YÜKSEK AYLIK ARTIŞ

Tarımsal işletmelerde sürekli tarım işçilerine ödenen aylık ücretlere bakıldığında, erkek işçilere 39 bin 133 lira ile Ardahan'ın, kadın işçilere 18 bin 152 lira ile İzmir'in en yüksek ödemenin yapıldığı iller olduğu görüldü. En düşük ücretler ise, erkek işçiler için 18 bin 267 lira, kadın işçiler için 17 bin 637 lira ile Antalya ilinde gerçekleşti.