Vatandaşlar yüksek elektrik faturaları altında ezilirken bu faturalarda ödenen paraların Amerikalılara gittiği ortaya çıktı. Elektirik dağıtım işleminin özelleştirilmesiyle önce yandaş şirketler zengin edildi. Bu şirketler, daha sonra bu işi yabancı şirketlere sattı. Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş’nin (TEDAŞ) Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova’daki 4 milyon elektrik abonesi ile ilgili Uludağ elektrik dağıtım ihalesini önce Limak-Kolin-Cengiz ortaklığı aldı. Sonra iki şirket çekildi ve sadece Nihat Özdemir’in sahibi olduğu Limak kaldı. Limak da bir süre sonra şirketi İngiliz yatırım fonu Actis’e sattı. Ardından Actis de bu şirketi Amerikan General Atlantic’e sattı.

Nihat Özdemir

Yabancılara müşteri olduk

Böylece 4 milyon elektrik abonesinin, önce yandaş şirketlerin, ardından İngiltere’nin ve son olarak da Amerika’nın müşterisi yapıldığını söyleyen CHP Zonguldak Milletvekili ve TBMM KİT Komisyonu Üyesi Deniz Yavuzyılmaz SÖZCÜ’ye yaptığı açıklamada, “İktidar, özelleştirmeler kapsamında kamuya ait Uludağ Elektrik Dağıtım Şirketi’nin ihalesini 2010 yılında Limak kazandı. Aynı yıl içinde Limak, Kolin, Cengiz ortaklığına devir yapıldı. 7 yıl sonra Kolin ve Cengiz’in hisselerinin tümü Limak’a satıldı. Böylelikle Limak, 4 milyon aboneyi kendine bağladı. Limak, 5 yıl sonra da dağıtım şirketini İngiliz yatırım fonu Actis’e sattı. İngiliz Actis de dağıtım şirketini 2024 yılında Amerikan General Atlantic şirketine sattı. Bu satış 6 Şubat 2025 günü Rekabet Kurulu tarafından onaylandı. Böylelikle 4 milyon abone Amerikalı şirkete para ödemeye başladı” diye konuştu.

Milli varlık gitti

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz sözlerini şöyle sonlandırdı: “Özelleştirmede 4 milyon abone önce yandaş şirketlere, sonra İngiltere’ye ve ardından da ABD’ye gitti. Vatandaşımız böylelikle topluca yabancı ülkelerin müşterisi, abonesi ve borçlusu hâline getirildi. Milli varlığımız, yabancı şirketlere satıldı. Limak bu şirketi İngiliz yatırım fonu Actis’e hangi bedelle sattı? Bu şirket de Amerikan General Atlantic şirketine hangi tutarla satıldı? Şimdi bu şirketi nasıl denetliyorsunuz, daha doğrusu denetleyebiliyor musunuz?”