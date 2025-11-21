İstanbul'un Fatih ilçesinde 4 Ekim 2024 tarihinde Semih Çelik tarafından katledilen 19 yaşındaki İkbal Uzuner mezarında da rahat bırakılmadı.
Önce İkbal'in vahşice öldürüldüğü tarihi surlarda tuhaf hareketler sergileyen şahıslar daha sonra genç kızın kabrine gitti.
İkbal'in mezarına su döken şahıslar 'Boğuldu a...' notuyla paylaşım yaptı.
Bununla da yetinmeyen şahıslar, talihsiz genç kızın mezarı başında çirkin hareketler sergilemeye devam etti.
2'si erkek 1'i kızdan oluşan gruba sosyal medyada büyük tepki var.
Kullanıcılar, İkbal'in ölümüyle dalga geçen şahısların Instagram hesabını paylaşıp, yetkililere çağrı yaptı.