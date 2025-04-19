Ankara Yüksek Hızlı Tren Garı’nda 9 yıldır garanti yolcu sayıları bir türlü tutmuyor. 2022-2023 dönemi için 8 milyon yolcu garantisi verilmişti. Ancak bu rakam 2 milyon 938 binde kaldı. Garı kullanmayan 5 milyon 61 bin kişi için Hazine’den Cengiz, Kolin ve Limak’a milyonlar ödendi. Türkye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları (TCDD) denetim raporunun görüşüldüğü Meclis KİT Komisyonu’nda bu durumu gündeme getiren CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, “Vatandaş o garı kullansa da kullanmasa da milletin cebinden alıp Cengiz’e aktarıyorsunuz” dedi.“Bu iktidar döneminde halkımız yolcu garantisi, araç garantisi gibi halkın cebine el atan garabet bir modelle tanıştı” diyen Mehmet Tahtasız, “Bunlardan biri de sarayın yandaş müteahhit mensuplarından ballı ihalelerin müdavim şirketleri ATG Gar işletmesi’’ ifadesini kullandı. Tahtasız konuşmasını şöyle sürdürdü: “Yılda 8 milyon yolcu garantisi verilen Ankara YHT Garında sürekli sapma var.

Mehmet Tahtasız

2.8 MİLYAR ÖDENDİ

Yılda 8 milyon olan yolcu garantisi Ekim 2022-Ekim 2023 döneminde 2 milyon 938 bin 421 oldu. Şirkete, garı kullanmayan 5 milyon 61 bin 579 kişinin ücretini Hazine’den yani bu milletin cebinden ödedi. Devlet 2023’te bunun için üç şirketin kurduğu ortaklığa 409 milyon 528 bin TL ödedi.” Gar için 2020’de verilen garantilerin de tutmadığını, yolcu garantisinin 740 binde kaldığını belirten Tahtasız, “Cengiz, Kolin, Limak’a 7.5 milyon dolar daha ödedi. 2018-2019’da 5 milyon yolcu garanti de tutmadı ve 7 milyon 500 bin dolar ödendi” açıklamasını yaptı.

29 Ekim 2016’da açılan Ankara Yüksek Hızlı Tren Garı’nda yıllardır garanti edilen yolcu sayısına ulaşılamıyor.

Bu kara delik ancak 2036’da sona erecek

Ankara Yüksek Hızlı Tren Garı, 29 Ekim 2016’da açıldı. Gar, Kolin, Cengiz, Limak tarafından 235 milyon dolara mal edildi. CHP’li Mehmet Tahtasız, geçen 8 yılda dolarla garanti ödemesi nedeniyle şirketlere 81 milyon 822 bin dolar, güncel kurla 2 milyar 884 milyon TL ödendiğini söyledi ve “Bu kara delik 2036’ya kadar da devam edecek’’ diye konuştu.