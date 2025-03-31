Sezonun ilk yarısında rekorları alt üst eden Galatasaray’ın yerinde yeller esiyor… Son 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet var. Düşüşteki en önemli etken ara transferde alınan oyuncular. 8 milyon Euro’luk Cuesta ve 1 milyon Euro kiralama bedeli, 7 milyon Euro satın alma opsiyonu bulunan Frankowski büyük hayal kırıklığı yarattı.

PARALAR BOŞA GİTTİ

6 milyon Euro’ya kiralanan Morata ile bonservisine 5.9 milyon Euro ödenen Ahmed Kutucu da çok etkisiz kaldı. Cuesta; Kasımpaşa maçında oyuna girdi, gereksiz penaltıyla 2 puan gitti. Frankowski; Beşiktaş maçında atıldı, namağlup ünvanı kaybedildi.

SİSTEMSİZLİK SORUNU

Morata hükmen kazanılan Adana Demirspor dışında 1 kez penaltıdan ağları havalandırdı. Eyüp’te harikalar yaratan Ahmed Kutucu, sarı-kırmızılı formayla sadece 1 gol attı. Okan Buruk da bir türlü sisteme karar veremedi. Büyük düşüş kaçınılmaz oldu.