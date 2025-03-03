Türkiye, araç sahipliğinde Avrupa ülkeleri arasında dipte yer alırken, toplu taşıma araçları dolup taşarken jet sahipliğinde rekor kırıyor. Türkiye’de özel jet sayısı bir yılda yüzde 43.6 artarak 110’dan 158’e ulaştı. Forbes Dergisi’nde yer alan habere göre özel jet sayısında 2023 yılında dünya sıralamasına 25’inci olan Türkiye, 2024’te 13’üncü sıraya çıktı.

YANDAŞLAR TEPEDE

Özel jetleri genelde iktidara yakın iş insanlarının alması ise dikkat çekiyor. Mehmet Cengiz, Nihat Özdemir gibi AKP döneminde ihalelere doymayan zenginler, özel jet sahipliğinde de zirveye oynuyor. Cemal Kalyoncu, Mehmet Cengiz, Ömer Koç, Fuat Tosyalı gibi iş insanlarının iki jeti bulunuyor. MNG’nin patronu Mehmet Nazif Günal ise Türkiye’nin en pahalı jetine sahip. Günal’ın Global 8000 isimli jetinin fiyatı 80 milyon dolar olarak hesaplanıyor. Acıbadem Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Aydınlar en pahalı ikinci jete sahip. İktidarın favorisi Mehmet Cengiz’in jeti ise 65 milyon dolarlık fiyatıyla listede üçüncü sırada.

Nihat Özdemir'in 58 milyon $’lık jeti

2024'te Mehmet Nazif Günal, Mehmet Ali Aydınlar, Opet Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Öztürk gibi iş insanlarının jet siparişi verdiği medyaya yansımaştı. Limak Holding patronu Nihat Özdemir'in de 58 milyon dolarlık Falcon 6X iş jetini satın alması gündem olmuştu. Ferit Şahenk, Acun Ilıcalı, Selçuk Bayraktar, Murat Özyeğin, Yıldırım Demirören özel jete sahip iş insanları arasında dikkat çekiyor.