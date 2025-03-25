İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla piyasalarda yaşanan türbülansın ardından yabancı kurumlardan da değerlendirmeler gelmeye devam ediyor.

Morgan Stanley de Türk tahvilleriyle ilgili duruşunu değiştirdi.

YÜKSEK RİSK PRİMİNDEN DOLAYI BEĞENİSİNİ KALDIRDI

Hande Küçük ve Arnav Gupta'nın da aralarında yer aldığı Morgan Stanley ekonomistleri yayımladıkları raporda yüksek risk primi dolayısıyla Türk tahvillerinde 'beğenisini' kaldırdı. Bununla birlikte Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) piyasaları yatıştırmak için proaktif davranması dolayısıyla banka Türk tahvilleri için tümüyle olumsuz bir duruşa geçmedi.

Opsiyonlar üzerinden carry trade pozisyonlarına devam eden banka müşterilerine Türkiye ile ilgili işlemler için bekleme tavsiyesi verdi.

Asimetrik faiz koridorunun yüksek belirsizliğe karşı bir savunma mekanizması olmasını bekleyen Morgan Stanley ekonomistleri TCMB'nin Haziran ayında yeniden faiz indirimlerine başlaması için alan olduğunu belirtti.

Morgan Stanley'in Türkiye için yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 29 olurken, yıl sonu politika faizi beklentisi yüzde 33,50 olarak gerçekleşti.

Morgan Stanley'in hesaplamalarına göre şu aşamaya kadar offshore carry trade pozisyonlarında 20 milyar dolarlık çözülme yaşandı.