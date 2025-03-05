Muğla'nın Ortaca, Bodrum ve Dalaman ilçelerinde kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi.
Ortaca Cumhuriyet Başsavcılığı ve Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda şu ürünlere el konuldu:
2.676 adet puro
1.478 paket sigara sarma kağıdı
120 paket sigara
34 adet bandrolsüz alkol
34 adet tabanca fişeği
30 adet elektronik sigara
20 adet elektronik sigara tütünü
6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Operasyon kapsamında 6 şüpheli hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na muhalefet suçundan adli işlem yapıldı. Şüphelilerden biri tutuklanarak cezaevine gönderildi.