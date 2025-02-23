E-postalar, Trump yönetiminin Hükümet Verimliliği Departmanı'nın milyarder başkanı Elon Musk'ın sosyal medya sitesi X'te, e-posta talebine yanıt verilmemesi durumunda istifa olarak değerlendirileceğini açıklamasının hemen ardından geldi.

Musk, X'te "Tüm federal çalışanlar kısa süre içinde geçen hafta ne yaptıklarını anlamalarını isteyen bir e-posta alacaklar," yazdı. "Cevap vermemek istifa olarak değerlendirilecektir."

Musk, Başkan Donald Trump'ın kendi sosyal medya ağı Truth Social'da DOGE'nin 2,3 milyonluk federal işgücünü küçültme ve yeniden şekillendirme girişimlerinde daha agresif olması gerektiğini söylemesinden birkaç saat sonra bu paylaşımı yaptı .

Cumartesi akşamı itibarıyla, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi, Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri ve diğerleri de dahil olmak üzere federal kurumlardaki çalışanlara, konu satırı "Geçen hafta ne yaptınız?" olan e-postalar gönderildi.

Reuters'ın gördüğü e-postada, çalışanlardan "geçtiğimiz hafta işte neler başardığınızı" özetleyen beş maddelik bir yanıt yazmaları ve yöneticilerini taklit etmeleri isteniyor.

İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Personel Yönetimi Ofisi'ne bağlı bir adresten gönderilen e-postada , çalışanlara Pazartesi günü TSİ 23:59'a kadar yanıt vermeleri gerektiği belirtildi .

Musk'ın, talebine yanıt vermeyen federal çalışanları işten çıkarmak için hangi yasal dayanağa sahip olduğu ve gizli işleri ayrıntılı olarak açıklayamayan çalışanlara ne olacağı belirsizdir.

Konuya aşina olan kişilerin söylediğine göre, mahkeme sistemi yürütme organının bir parçası olmasa da, bazı federal yargı çalışanları Cumartesi günü OPM'den e-posta aldı. Yargının idari kolu olan ABD Mahkemeleri İdari Ofisi, yorum taleplerine hemen yanıt vermedi.

Konuyla ilgili bilgisi olan kişilere göre Tüketici Finansal Koruma Bürosu çalışanları da e-postayı aldı. Ancak, çoğu kurum personelinin bu ayın başından beri hiçbir görevi yerine getirmemesi emredildi ve bu da bir bilmece yarattı. Kurum ayrıca, yasal işlemlerin sonucu beklenirken toplu işten çıkarmalara devam etmemesi için geçici mahkeme emri altında.

DOGE'nin sözcüsü yorum talebine henüz yanıt vermedi.

SENDİKA SÖZ VERİYOR MÜCADELE

Federal çalışanları temsil eden sendika AFGE, yaptığı açıklamada, "yasadışı fesihlere" itiraz edeceğini söyledi.

AFGE Başkanı Everett Kelley, "Elon Musk ve Trump yönetimi, federal çalışanlara ve onların Amerikan halkına sağladığı kritik hizmetlere karşı duydukları nefreti bir kez daha gösterdi" dedi .

Trump yönetiminin , Musk ve maliyet düşürücü DOGE'deki genç yardımcıları tarafından öncülük edilen , federal işgücünü küçülterek hükümet harcamalarını azaltma yönündeki hızlı ve tartışmalı süreci, çok sayıda hataya yol açan ve birçok kurumu nükleer güvenlik, savunma ve enerji üretimi gibi alanlarda çalışanlar gibi hayati öneme sahip çalışanları hızla yeniden işe almaya zorlayan gelişigüzel işten çıkarmalara yol açtı.

İşten çıkarmaların ilk dalgası, iki yıldan az bir süredir işte çalışan deneme süresindeki çalışanlar veya bir ajans içinde yeni görevlere başlayanlar gibi işten çıkarılması daha kolay olan çalışanları hedef aldı.

Ayrım gözetmeden yapılan işten çıkarmalar, DOGE'nin vergi mükelleflerinin desteğiyle finanse edilmeyen işleri işten çıkarmasına yol açtı ve ülke genelinde hizmet kaybı ve federal iş kayıplarının yerel ekonomiler üzerindeki etkisi konusunda endişe duyan insanları kızdırmaya başladı .

Trump, Musk'ın kabine düzeyinde bir departman olmayan DOGE'nin işlevsel lideri olduğunu defalarca dile getirdi ancak Beyaz Saray bu ay mahkemeye sunduğu bir belgede Musk'ın DOGE üzerinde hiçbir yetkisinin olmadığını ve programın bir çalışanı olmadığını söyledi.

Bazı federal kurumlar, çalışanlarına, geçerliliğini değerlendirip mesaja yanıt vermek için bir protokol geliştirirken hafta sonu e-postaya yanıt vermemeleri konusunda tavsiyede bulunan takip e-postaları gönderdi.

Reuters'ın gördüğü NOAA çalışanlarına gönderilen bir e-postada , "Açıkçası, bu düzensiz, beklenmedik bir durum ve yönetim tarafından daha fazla doğrulama gerektiriyor" denildi.

ABD Savcılık Ofisi de Reuters'ın gördüğü bir e-postayı çalışanlara göndererek, e-postaların geçerliliğini doğrulayana kadar yanıt vermemeleri yönünde tavsiyede bulundu.

İki haftadır devam eden toplu işten çıkarmaların ardından gerginlik yaşayan bazı federal çalışanlar, e-postayı aldıktan sonra öfkelerini dile getirdiler.

Federal bir kurumdaki bir kaynak, "Federal hizmette yirmi yıldan fazla çalıştıktan sonra, tüm olağanüstü performans değerlendirmeleri ve yaklaşık 18 performans ödülü aldıktan sonra, OPM'deki biri beş maddemi okuyacak ve yeterince üretken olup olmadığıma karar verecek mi?" dedi.