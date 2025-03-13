Musluk suyunda keşfedilen bir kimyasalın kolesterole neden olduğu ortaya çıktı. Uzmanlar bu maddeye Perflorooktanoik asit adını verdi. Bu kimyasal tava ve gıda ambalajların birbirine yapışmasını önlemek için kullanıyor.

Sonsuza kadar kalıcı kimyasallar olarak adlandırılan maddeler arasında yer alan bu kimyasal uzun süre hem insan vücudunda hem de çevrede parçalanmıyor.

MUSLUK SUYU İÇERKEN 2 KEZ DÜŞÜNMELİSİNİZ

Musluk suyunda keşfedilen bir kimyasalın kolesterole neden olduğu ortaya çıktı. Uzmanlar bu maddeye Perflorooktanoik asit adını verdi. Bu kimyasal tava ve gıda ambalajların birbirine yapışmasını önlemek için kullanıyor.

HEM ÇEVREDE HEM İNSAN VÜCUDUNDA PARÇALANMIYOR

Sonsuza kadar kalıcı kimyasallar olarak adlandırılan maddeler arasında yer alan bu kimyasal uzun süre hem insan vücudunda hem de çevrede parçalanmıyor. ABD'li bilim insanları musluk suyundan daha öncede kolesterole, kalp hastalığı ve felce neden olan bir kimyasal olduğunu iddia etmişti.

FARELER ÜZERİNDE DENENDİ

Fareler üzerinde yapılan deneyde, kemirgenlere asit su içirdiler. Ve daha önce insanlarda kaydedilen kimyasalın en yüksek miktarda verildiği farelere kan ve karaciğerde LDL kolesterol seviyesinde artış olduğu görüldü