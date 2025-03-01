Süper Lig’in 26’ncı haftasında Adana Demirspor, sahasında Bodrum FK ile golsüz berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Adana Demirspor Teknik Direktörü Mustafa Alper Avcı ile Bodrum FK Teknik Direktörü Jose Morais, düzenlenen basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

Adana Demirspor Teknik Direktörü Mustafa Alper Avcı, iki yarının çok farklı geçtiğini belirterek, “Oyunun ilk yarısında kesinlikle Bodrum FK’nın maçı hak ettiğini söyleyebilirim. Savunmada çok ciddi hatalar yaptık. Gerek kurguda, birinci bölge savunmasında gerek geçişlerdeki paylaşımla alakalı hatalar oldu. İlk yarı soyunma odasına 3-0 geride girebilirdik. Bu konuda kendimizi şanslı olarak görüyorum. İkinci yarıda oyuncularım reaksiyon gösterdi. Oyunun biraz daha ritmini artırma şansımız olsaydı, ön bölgede geçişlerde topu doğru kullansaydık, pozisyonlar bulabilirdik. Göreve geldiğimde ikinci yarı itibariyle düşüşler yaşayan bir takım vardı. Bugün bunun tam tersi oldu. Pozisyonlar vardı, keyifli bir müsabakaydı” diye konuştu.

"SAHA İÇİNDE KALMAYA ÇALIŞACAĞIZ"

Milli maç arasını iyi değerlendirip, ligin son bölümüne hazır bir şekilde girmek istediklerinin altını çizen Avcı, “Bugün kendi adıma çok mutluyum. Normal şartlarda 3 kalecimiz var. Deniz milli takıma gidiyor, bir sakatlık yaşadı. Vedat 3 maçtır çok iyi performans sergiledi, sakatlandı. Sağlık durumu şu an çok iyi. Murat’a ayrıca teşekkür etmek istiyorum. İkinci yarıda özellikle takımımıza direnç katan oyuncuların başında geliyordu. 7 milli oyuncumuz bugün sahadaydı ve yaş itibariyle de doğru oyunu oynamaları için zamana ihtiyaçları var. Oyunumuzu geliştirmeye, saha içinde kalmaya çalışacağız. Saha dışındaki olaylar bizi çok ilgilendirmiyor” dedi.

MORAIS: KAZANAN OLSAYDI, BODRUM FK OLURDU

Bodrum FK Teknik Direktörü Jose Morais ise oyuncularını tebrik ettiğini kaydederek, “Oyuncularımın gösterdiği efor oldukça iyiydi. Maçın başından itibaren 7-8 pozisyon yakaladık, 2 de ofsayttan verilmeyen golümüz vardı. O aşamaya kadar topu getirebiliyoruz, gol bulabileceğimiz fırsatlar yaratıyoruz. Bir maçı daha gol yemeden kapattık. Bu açıdan hem savunmayı hem de gol şansı yarattığımızı görüyoruz. Biraz daha çalışıp, gol yollarındaki bitiriciliği artırabilirsek daha iyi sonuçlar elde edebiliriz. Bu maçın bir kazananı olacak olsaydı; bu takım Bodrum FK olurdu” ifadelerini kullandı.