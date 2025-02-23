Serie A’nın 26. haftasında Como, sahasında Napoli’yi 2-1 mağlup ederek sürpriz bir galibiyete imza attı. Stadio Giuseppe Sinigaglia’da oynanan mücadelede ev sahibi ekip, son dakikalarda bulduğu golle 3 puanı hanesine yazdırdı.
NAPOLİ’DEN ERKEN HATA, COMO AVANTAJI KAPTI
Maçın henüz 7. dakikasında Napoli’nin savunma oyuncusu Amir Rrahmani, kendi kalesine attığı golle Como’yu öne geçirdi. Bu talihsiz an, Napoli için mücadeleyi zora soktu. İtalya'da gündem olan o gol belki de Napoli'yi şampiyonluktan edecek.
Rrahmani kendi kalesine topu yuvarlıyor! pic.twitter.com/07KHlxxgYw— S Sport (@ssporttr) February 23, 2025
Ancak konuk ekip, 17. dakikada Giacomo Raspadori’nin golüyle eşitliği sağladı ve ilk yarı 1-1 sona erdi.
İkinci yarıda ise 77. dakikada sahneye çıkan Assane Diao, Como adına skoru 2-1’e getirerek galibiyeti getiren isim oldu.
NAPOLİ’DEN 4 MAÇLIK KÖTÜ SERİ
Bu mağlubiyetle birlikte Napoli’nin ligdeki galibiyet hasreti 4 maça çıktı. Puanını 56’da bırakan Napoli, liderliği 57 puandaki Inter’e kaptırarak zirvedeki avantajını kaybetti.
Ev sahibi Como ise üst üste ikinci galibiyetini alarak puanını 28’e yükseltti ve orta sıralara doğru tırmanışını sürdürdü.
DEV MAÇ: NAPOLİ – INTER
Napoli, önümüzdeki hafta şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyecek Inter mücadelesinde sahasında kritik bir maça çıkacak. Como ise Roma deplasmanına giderek çıkışını sürdürmeye çalışacak.
Gözler, Napoli’nin Inter karşısında nasıl bir tepki vereceğine çevrildi.