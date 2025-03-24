'Sandık Kokusu' dizisinde birbirlerine aşık iki kişiyi canlandıran Nesrin Cavadzade ile Pamir Pekin geçen hafta sosyal medya hesaplarından paylaştıkları kareyle ilişkilerini ilan etmişti.

Aşklarını duyurduktan sonra tatil için Yunanistan'ın başkenti Atina'ya giden oyuncu çift, yurda döndü.

"LÜTFEN DAHA SONRA KONUŞALIM"

Önceki gün Bebek'te yürüyüş sırasında görüntülenen Nesrin Cavadzade, muhabirlerin ilişkisiyle ilgili sorularına "Çok önemli bir telefon görüşmesi yapıyorum. Her şey yolunda, lütfen daha sonra konuşalım" diyerek yanıt verdi.

Cavadzade, Bebek'ten Baltalimanı'na kadar süren yürüyüşü boyunca telefonunu bir an olsun elinden düşürmedi.