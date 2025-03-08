Nutella severler, kahvaltılarda devrim yaratan mucidi kaybetti. Nutella'nın yaratıcısı Francesco Rivella, 14 Şubat'ta 97 yaşında hayatını kaybetti. 1964 yılında, dünyanın en popüler çikolata ezmelerinin efsanevi tarifini geliştiren kişi oydu. Üstelik, Nutella'nın adının "nut" ve "Rivella" kelimelerinin birleşiminden oluşmasını da bizzat kendisi belirlemişti.

Francesco Rivella, Nutella markası tarafından sıkça anılsa da, Nutella'nın gerçek yaratıcısı değildir. İtalyan kimyager şirkete katılmadan önce de bu tatlı yayılma hali zaten vardı. Ancak o zamanlar, bugün krep ve tostlarımızda kullandığımız Nutella ile oldukça farklıydı. 1946 yılında geliştirilen ilk tarif, şeker, fındık ve kakao karışımından oluşuyordu, ancak o dönemde bu karışım henüz pürüzsüz ve kremsi bir kıvamda değildi. Hatta, ilk tarif, ekmek üzerine sürülen ve tuğla şeklinde hazırlanan bir formdaydı.

İlk isminin telaffuzu oldukça zordu

Başarının formülünü keşfettikten sonra, Francesco Rivella durmadı ve yayılmaya tamamen yeni bir isim bulma fırsatını değerlendirdi. Nutella adını almadan önce, ürün başlangıçta telaffuzu oldukça zor olan bir isimle anılıyordu: Giandujot.

Bu isim, şarap meraklısı bir burjuvanın takma adından ilham alınarak türetilmişti. "Gioan d'la douja" ya da Fransızca "Jean de la chope" adı, yerel bir karnaval karakterine aitti.

Nutella'nın bugünkü formuna kavuşması, nihai tarifinin bulunmasından sadece bir yıl sonra gerçekleşti. Beyaz kapaklı oval kavanozun raflarda yerini alması ise 1965 yılında oldu. O günden bu yana o kadar popüler hale geldi ki, yılda 350 bin tondan fazla satılıyor. Bu miktar, 365.000 ton ağırlığındaki Empire State Binası'ndan neredeyse daha ağır. Fransa'da ise her gün yaklaşık 300 bin kavanoz Nutella tüketiliyor.

Günümüzde içeriğindeki palmiye yağı nedeniyle eleştirilen Nutella, artık sürülebilir süt pazarında yalnızca bir oyuncu değil. Le Comptoir de Mathilde, Bonne Maman, Poulain, Milka gibi büyük markalar da kendi versiyonlarını sunuyor. İtalyan markası Nutella, öne çıkmak amacıyla Eylül 2024'te "Nutella Bitki Bazlı" ürününü piyasaya sürdü. Bu yeni versiyon, süt yerine nohut ve pirinç şurubu gibi bitki bazlı içerikler kullanılarak vegan olarak sunuluyor. Rafta, geri dönüştürülmüş plastikten yapılmış parlak yeşil kapağı ile kolayca tanınabiliyor.