Donald Trump'ın gümrük vergisi tehditleri karşısında tedarik zincirini Asya'dan geri çeken Nvidia'nın CEO'su, şirketin önümüzdeki dört sene içinde ABD'de üretilen çipler ve diğer elektronik ürünler için yüz milyarlarca dolar harcayacağını belirtti.

Dünyanın en değerli yarı iletken grubunun devasa harcama beklentisi, Trump'ın "Önce Amerika" ticaret politikalarının etkisi küresel ekonomiye yayılırken Apple dahil diğer teknoloji şirketlerinin açıkladığı milyarlarca dolarlık ABD yatırım planlarını izliyor.

Nvidia'nın CEO'su ve kurucu ortağı Jensen Huang Financial Times'a yaptığı açıklamada "Genel olarak, önümüzdeki dört yıl boyunca muhtemelen toplamda yarım trilyon dolar değerinde elektronik tedarik edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

Geniş kapsamlı bir röportajda Huang, önde gelen yapay zekâ çip üreticisinin en son sistemlerini Taiwan Semiconductor Manufacturing Company ve Foxconn gibi tedarikçiler aracılığıyla ABD'de üretebildiğini ve Çin'deki Huawei'den artan bir rekabet tehdidi gördüğünü belirtti.