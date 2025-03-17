Ekonomik İş Birliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), Türkiye için 2025 büyüme tahminini yükseltirken, küresel büyüme tahminini düşürdü.
OECD Türkiye için geçn yıl Aralık'ta açıkladığı 2025 büyüme tahminini yüzde 2.6'dan yüzde 3.1'e yükseltirken, küresel büyüme tahminini ise yüzde 3.3'ten yüzde 3.1'e düşürdü.
OECD bugün yayımladığı raporunda Türkiye ekonomisi için 2026 büyüme tahminini yüzde 4'ten yüzde 3.9'a düşürürken, küresel ekonomi için 2026 tahminini yüzde 3.3'ten yüzde 3'e düşürdü.
OECD raporunda Türkiye'de 2025 için ortalama enflasyon tahminini Aralık'ta açıkladığı yüzde 30.7'den yüzde 31.4'e çıkardı.
Rapora göre OECD Türkiye'de 2026 için ortalama enflasyon tahminini yüzde 17.2'den yüzde 17.3'e yükseltti.