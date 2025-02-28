Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık G.K. ve avukatı ile tanıklar katıldı.
Tanıkların dinlenmesinin ardından son sözleri sorulan G.K, "Çok pişmanım." dedi.
HAKSIZ TAHRİK İNDİRİMİ UYGULANDI
Sanık G.K'yi "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptıran mahkeme heyeti, olayda "haksız tahrik" bulunduğu gerekçesiyle cezasını 22 yıla düşürdü.
NE OLMUŞTU?
Tepebaşı ilçesi Sakintepe Mahallesi'ndeki evlerinde 13 Mayıs 2024'te çıkan tartışmada baba G.K, oğlu Yakup K'yi (29) bıçakla ağır yaralamıştı. Hastaneye kaldırılan Yakup K, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Gözaltına alınan baba hakimlikçe tutuklanmıştı.