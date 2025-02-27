Derin deniz balıkçısı Roman Fedortsov, Pasifik Okyanusu'nda avlanırken sıra dışı bir yaratık oltasına takıldı. Garip görünümlü balık; büyük şişkin gövdesi, küçük gözleri ve kocaman ağzıyla sosyal medyada "uzaylı" olarak adlandırıldı.

Fedortsov, ilk bakışta film setinden fırlamış gibi görünen balığın aslında 'Aptocyclus ventricosus' olduğunu belirledi. Halk arasında "pürüzsüz yumru balığı" olarak bilinen bu tür, genellikle derin sularda bulunuyor ve yaklaşık 44 cm'ye kadar büyüyebiliyor. Basınç değişimi nedeniyle vücudunun şişmiş olabileceğini belirten uzmanlar, balığın normalden daha korkutucu göründüğünü söylüyor.

SOSYAL MEDYA ŞAŞKINA DÖNDÜ

Murmansk'taki bir trol teknesinde yaşayan ve hayatını sıra dışı deniz canlılarını keşfetmeye adayan Fedortsov, sosyal medyada büyük ilgi görüyor. Instagram'da 600 binin üzerinde takipçisi olan balıkçı, buludğu yaratıkları paylaşarak deniz altının gizemli dünyasını gözler önüne seriyor.

Son olarak neredeyse yarı saydam bir balığın fotoğrafını paylaşan Fedortsov'un gönderisi büyük yankı uyandırdı. Kullanıcılar balığın tuhaf yüzgeçleri, hayalet gibi gözleri ve tırtıklı kuyruğu karşısında şaşkınlıklarını dile getirdi. Bir takipçisi, balığı büyük kafasından dolayı Megamind karakterine benzetirken bir diğeri Harry Potter serisindeki "Karanlık Lord" lakabını yakıştırdı.