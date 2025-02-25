Alanya'da yaşayan Adem Say, çocukluk hayalini gerçekleştirdi. Kütükten araba yapan Say, bu araçla gezintiye de çıkıyor. 300 bin liraya mal olan aracı görenler şaşkınlığını gizleyemiyor.

Çocuk hayalini gerçekleştirdiğini söyleyen Adem Say, 300 bin lira harcadığını ve kendisine arabayı satmaları için 1 milyon lira teklif ettiğini belirtti. Yaptığı aracı 'Hayallerimi satmam' diyerek geri çeviren Say, bu aracı çocuklarına ve torunlara hediye bırakacağını ifade etti.

10 YAŞINDAKİ HAYALİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ

10 yaşından beri böyle bir hayali olduğunu aktaran Adem Say, odun parçalarını işleyerek dekoratif eşyalara dönüştürdüğünü söyledi. Normalde aile restoranı işlettiğini aktaran Say, hobi olarak ahşaptan masa, asırlık tepsi, sandalye gibi eşyalar yapıyor.

Ahşap oyma sanatına çocukluğundan beri ilgisi olduğunu aktaran Say, "Ağaç evlerden bungalov yapıyorum. Ağaç parçalarını işliyor, ardından da yol kenarındaki işletmemizin önünde insanlar görsün diye sergiliyorum." dedi.

BULDUĞU BÜYÜK BİR KÜTÜĞÜ 3 YIL BOYUNCA OYDU

3 yıl önce doğada gördüğü büyük bir kütüğü oymaya başladığını ifade eden Say, hayalini gerçekleştirmek için 3 yıl kütüğü oyduğunu belirtti. Tek ağaç gövdesini oyan Say şunları söyledi:

Farklı motorlar denedim. Her motoru kütüğe sığdıramadım. Sonuçta bu kütüğün içine uygun bir motor uydurduk ve oldu. Yapılacak işleri var ama artık sürebiliyor, arabayla gezebiliyoruz." diye konuştu.

SIRADAKİ HAYALİ UÇAK YAPMAK

Yaptığı kütükten ağaca 1 milyon ve üzeri teklif aldığını söyleyen Adem Say, sıradaki hayalinin ise uçak olduğunu belirtti.