Galatasaray'ın dünya yıldızı Victor Osimhen, sarı-kırmızılı takıma zirve yarışında istatistikleri ve adanmışlığı ile olağanüstü bir katkı veriyor. Nijeryalı futbolcu, 17 gol ve 4 asistle Aslan’a tam 22 puan kazandırdı. Üstelik bunu sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Mauro Icardi’nin yokluğu ve devre arası Frankfurt’a giden Michy Batshuayi’den destek almadan tek başına başardı.

5 MAÇTA DUBLE GOL ATTI

Victor Osimhen, ligde attığı 17 golün 7’sinde maçtaki gol perdesini açtı. Dört kez galibiyet golünü atan tecrübeli santrfor, 3 kez de takımını öne geçiren golü kaydetti. Bir golde skorda beraberliği getiren Osimhen, 3 kez de farkı açan golün sahibi oldu. Osimhen, ligdeki 5 müsabakada ikişer kez gol atarken, 7 karşılaşmadan ise birer kez rakip kalecileri geçmeyi başardı.

MASKELİ HAVA İMHA SİLAHI

Osimhen'i bütün dünya devleri transfer etmek istiyor. Arsenal, M.United, Juventus ve Arap kulüpleri 75 milyon Euro serbest kalma bedelini ödemeye hazır. Ama Osimhen devre arasında aldığı tekliflere rağmen G.Saray’da kaldı ve attığı 17 golün 6’sını kafa ile kaydetti. 6 penaltı golü atan 26 yaşındaki yıldız, 4 kez sağ ayak, 1 kez de sol ayakla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.