OSMANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

OSMANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1 ADET GAYRİMENKUL SATILMASI İŞİ



Aşağıda listede belirtilen; Osmangazi Belediyesi’ne ait Veysel Karani Mahallesi’nde bulunan arsanın satılması işi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesine istinaden Kapalı Teklif Usulü ile ihale edilecektir.



Mülkiyeti Belediyemize ait; Osmangazi İlçesi Veysel Karani Mahallesi 11586 ada 1 parselde bulunan arsa nitelikli (1/1000 ölçekli imarlı ticaret+konut E:2,00 yükseklik: 8 kat 7.131.74 m²) gayrimenkulün satılması işi;

Tahmini Satış Bedeli: 149.766.540,00 TL

Geçici Teminat Miktarı: 4.492.996,20 TL

İhalenin Yapılacağı Yer: Osmangazi Belediye Başkanlığı Encümen Salonu

İhale Tarih ve Saati: 15.04.2025 Salı Günü Saat: 14.00

Evrakları Sunma Tarih ve Saati: 14.04.2025 Pazartesi Günü 17.00’a kadar



İhaleye iştirak edecek olanlar; her bir ihale şartnamesi ve eklerini 20.000,00.-TL (Yirmi Bin Türk Lirası) bedel karşılığında satın alabilir, istekliler tarafından, istenilen belgeler ve kapalı zarflar en geç 14 Nisan Pazartesi günü saat 17.00’a kadar (Santral Garaj Mh. Ulubatlı Hasan Blv. No:10 Osmangazi/BURSA) adresindeki Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne teslim edilir. Belirtilen saatten sonra verilecek teklif mektupları veya herhangi bir nedenle oluşacak gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

*Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine komisyon başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı, soyadı veya ticari unvanı ile açık adresi yazılacaktır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez.

*İç Zarf: Dış zarfın içinde istenen diğer evraklar ile teslim edilecektir. Teklif mektubundan oluşur. 35/a maddesine göre hazırlanacak teklif mektubu ihaleye iştirak edecek gerçek veya tüzel kişiler tarafından imzalanacak ve bu teklifte şartname ve eklerinin aynen kabul edildiği belirtilecektir. Teklifler hem rakamla hem yazıyla açık olarak yazılacaktır. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti ve düzeltme bulunan teklifler reddedilecektir. Bütün belgeler dış zarfın içerisine konulduktan sonra zarf kapatılıp, üzerine isteklinin adı, soyadı, ticaret ünvanı ve kanuni tebligatına ilişkin adres yazılarak yapıştırılacak ve istekli tarafından imzalanacaktır. İhale komisyonu tarafından uygun bulunulduğu yerde; ihaleye teklif sunacak gerçek veya tüzel kişilerden, geçerli tekliflerden en yüksek teklifin altında olmamak kaydıyla, oturumda hazır bulunan isteklilerden sözlü veya yazılı teklif alınmak suretiyle ihaleye ait şartname ve eklerinde belirtilen kriterlere göre ihale sonuçlandırılır.

*İhale Komisyon Başkanlığı’na verilen teklifler ve belgeler herhangi bir sebeple geri alınamaz.



İhaleye iştirak edecek isteklilerin sunması gereken evraklar:

Gerçek Kişiler;

a) Nüfus Kayıt Örneği

b) İkametgah Belgesi

c) Nüfus Cüzdan Fotokopisi

d) Tebligat için yazılı adres beyanı

e) Geçici teminat bedellerini yatırmış olmak veya banka teminat mektubu sunmak

f) Vekaleten ihaleye katılımlarda; noter tasdikli vekaletname

g) Noter tasdikli imza beyanı ya da sirküsü

h) Şartname alındı makbuzu

i) Teklif mektubunu içeren iç zarf

j) İhaleden yasaklı olunmadığına dair yazılı beyan

k) Belediyeye borcu bulunmadığına dair belge

l) Ortak girişim olması halinde; Ortak Girişim Beyannamesi (Ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri için yukarıda istenen belgelerin sunulması gerekmektedir.)

Tüzel Kişiler;

a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren, noter tasdikli imza sirküsü

b) Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge

c) Ticaret Sicil Gazetesi

d) Geçici teminat bedellerini yatırmış olmak veya banka teminat mektubu sunmak

e) Vekaleten ihaleye katılımlarda; noter tasdikli vekaletname

f) Tüzel kişilik Dernek ise; Karar defteri, Karar defterine İhale ile ilgili karar alınarak yetkili tayin edilmesi,

g) Tüzel kişilik Dernek ise; Yetkilinin noter tasdikli imza sirküsü ve derneğin ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış faaliyet belgesi

h)Tüzel kişilik yetkilisinin ikametgah belgesi

i) Şartname alındı makbuzu

j) Teklif mektubunu içeren iç zarf

k) İhaleden yasaklı olunmadığına dair yazılı beyan

l) Belediyeye borcu bulunmadığına dair belge

m) Ortak girişim olması halinde; Ortak Girişim Beyannamesi (Ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri için yukarıda istenen belgelerin sunulması gerekmektedir.)



Not: İhaleye, belediyeye ait borcu bulunmayan ve hakkında ihalelere katılmaktan yasaklılık kararı verilmemiş olan istekliler katılabilir.

Geçici Teminat ödemeleri belediye veznesine ya da Osmangazi Belediyesi Vergi Gelirleri Türkiye Vakıflar Bankası IBAN merkez şubesi TR65 0001 5001 5800 7260 5199 70 hesabına yapılabilir.

İhaleye ait şartname ve ekleri; Belediyemiz Mali Hizmetleri Müdürlüğü’nde bedelsiz görülebilir. Şartname satış bedeli: 20.000,00.-TL olup, ihaleye gireceklerin ihale dokümanı almaları zorunludur.

Belediyemiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İlan Olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02200867

