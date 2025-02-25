Osmaniye'de terör örgütü IŞİD'e yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Suriye uyruklu A.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Alınan bilgiye göre jandarma ekiplerince, IŞİD Silahlı Terör Örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği belirlenen Suriye uyruklu A.B. isimli şüphelinin kentte olduğu bilgisine ulaşıldı.
Ekiplerce takibe alınan şüpheli, merkez ilçede kaldığı adrese düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen A.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.