İstanbul'da kar yağışı gece saatlerinde de devam etti. Kar yağışı sonrası gece saatlerinde sokaklara çıkanlar kar topu oynayarak eğlendi. Bir grup çocuk, cadde ve sokaklarda kar topu oynarken bir yandan da caddeden geçen otobüs minibüs ve araçlara kar topu attı.

Kağıthane’de İETT otobüsü ve minibüs gibi toplu taşıma araçlarının güzergahlarında bekleyen çocuklar, önlerinden geçtikleri sırada araçlara hep birlikte kartopu atarak eğlendi. Bazı araçlar sürücüleri şaşkınlıklarını gizleyemezken oluşan renkli görüntüler cep telefonu kamerasına yansıdı.