Batman'da durdurulan otomobilde narkotik köpeği 'Mailo' ile yapılan aramada konsol altında 1 kilo 76 gram metamfetamin ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre polis ekipleri, kent girişinde durdurulan bir otomobilde narkotik köpeği 'Mailo' ile arama yaptı.
Ekiplerce yapılan aramada otomobil konsolunun altına gizlenmiş 1 kilo 76 gram metamfetamin ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.