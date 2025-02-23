Bartın’ın Çaydüzü Mahallesi’nde, kendisine ait oto tamirhanede yaşanan trajik olayda, oto tamircisi Bekir Aydın, soğuk havanın etkisinden ısınmak amacıyla otomobilin kaloriferini çalıştırıp uyuyakalırken egzoz gazı zehirlenmesi sonucu hayatını kaybetti. Yanında bulunan sevgili kedisi de aynı kaderi paylaşarak hayatını yitirdi.

Geçtiğimiz gece oto tamirhanesine uğrayan Bekir Aydın’ın eve dönmediği öğrenilince ailesi endişeyle polise başvurdu. Bugün saat 15.00 sıralarında olay yerine intikal eden polis ve sağlık ekipleri, Aydın’ı tamirhanedeki hâlâ çalışır durumdaki otomobilinde ölü olarak tespit etti. Cenazesinin otopsi işlemleri için Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldığı bildirildi.

Olayın detaylarında, ısınma ihtiyacını gidermek amacıyla otomobilin çalıştırılması ve sonrasında uyuyakalmış olması öne çıkarken, ilgili birim tarafından kapsamlı soruşturma başlatıldığı ifade edildi.