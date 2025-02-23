Tesla satışlarında Avrupa pazarında yüzde 50’ye varan bir düşüş yaşanırken, ABD’de büyük bir belirsizlik hakim. Tesla’nın geleceği, bu çeyrekte göstereceği performansa bağlı olacak.

Tesla’nın 2025’in ilk çeyreğinde yaklaşık 359 bin araç teslim etmesi bekleniyor. Ancak bu rakam:

-Geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 7 düşüş,

-Bir önceki çeyreğe göre ise yüzde 27 düşüş anlamına geliyor.

Elektrikli araç sektöründe bu kadar büyük bir düşüş, genellikle ekonomik krizler veya üretim sorunları ile açıklanır. Ancak Tesla’nın yaşadığı bu sert düşüş, daha karmaşık bir tabloyu işaret ediyor.

ABD'DE BELİRSİZLİK VAR

-Avrupa pazarında Tesla satışları yüzde 50’ye varan oranda düştü!

-Çin’de hafif bir gerileme var ancak büyük bir kriz sinyali görünmüyor.

-ABD pazarı ise kritik bir döneme girdi. Amerikan müşterilerinin Tesla’ya olan ilgisi azalmış durumda ve şirketin çeyrek sonunda nasıl bir bilanço çizeceği belirsizliğini koruyor.

MUSK'IN KARARLARI ETKİLEDİ

Tesla yönetimi, bu düşüşü Model Y’nin yeni versiyonuna geçiş sürecine bağlıyor. Ancak yatırımcılar ve piyasa analistleri, sadece bir model değişimiyle bu kadar büyük bir kaybın yaşanmayacağını düşünüyor. Elon Musk’ın son dönemde aldığı tartışmalı kararlar ve Tesla’nın yönetim stratejileri de bu gerilemede büyük rol oynuyor.

Önümüzdeki günlerde Tesla’nın açıklayacağı finansal raporların da zayıf olması bekleniyor. Ancak şirketin, bu kötü gidişatı Model Y değişimiyle açıklamaya çalışacağı konuşuluyor.