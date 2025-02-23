Vatikan, ay başında geçirdiği şiddetli bronşit nedeniyle 14 Şubat'tan bu yana Roma'daki Gemelli Hastanesi'nde tedavi gören Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un sağlık durumuyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, “Papa’nın sağlık durumu kritik olmaya devam ediyor. Bu nedenle dün açıklandığı gibi Papa henüz tehlikeyi atlatmış değil” ifadeleri kullanıldı.

"PAPA'NIN BİLİNCİ YERİNDE ANCAK..."

Vatikan'ın dün yaptığı açıklamada, “Bu sabah Papa Franciscus, uzun süre devam eden astım krizi geçirdi ve oksijen tedavisine de ihtiyaç duydu. Bugün yapılan kan testlerinde anemi ile beraber trombosit düşüklüğü tespit edildi. Bu durum kan nakli yapılmasını gerektirdi. Papa’nın bilinci yerinde ve gününü koltukta geçirdi ancak düne göre daha sıkıntılı” denildi.

Vatikan, Papa'nın hastanede tedavi gördüğü için bugünkü geleneksel pazar duasını yine icra edemeyeceğini ve dua metninin paylaşılacağını duyurdu.