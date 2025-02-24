Vatikan'ın Pazartesi günü yaptığı açıklamada, iki akciğerinde de zatürre olan ve günlerdir hastanede yatan 88 yaşındaki Papa'nın durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Yaklaşık iki haftadır oldukça zor bir şekilde nefes alan Papa, 14 Şubat’ta Roma’daki Gemelli Hastanesi’ne kaldırıldı ve her iki akciğerinde de zatürre teşhisi konuldu.

Vatikan'ın Pazar günü yaptığı açıklamada, Papa’nın "böbrek fonksiyonlarında hafif bir yetersizlik" tespit edildiğini ve sağlık durumunun ikinci gün de kritik olarak değerlendirildiğini belirtti.

TEMKİNLİ İYİMSERLİK

Doktorlar, Papa’nın Cumartesi günü "uzun zamandır devam eden, astıma benzer bir solunum yolu hastalığı" geçirdiğini ve iki ünite kan nakline ihtiyaç duyduğunu açıkladı. Son açıklamaya göre, Papa’nın durumu "temkinli bir iyimserlikle" takip ediliyor.

"Çifte zatürre" olan Papa, her iki akciğeri de etkileyen ciddi bir enfeksiyon olup solunum yollarında iltihaplanma yaşıyor. Ciğerleri hasar alan Papa'nın nefes alması zorlaştı.

Vatikan, Papa’nın enfeksiyonunun "karmaşık bir durumda" olduğunu ve birden fazla mikroorganizma tarafından tetiklendiğini bildirdi.

2013 yılından bu yana Katolik Kilisesi’nin lideri olan Francis, son iki yıldır sık sık sağlık sorunlarıyla mücadele etti. Gençliğinde zatürre nedeniyle bir akciğerinin bir bölümünü kaybetmesi, Katolik lideri solunum yolu enfeksiyonlarına karşı daha hassas hale getirdi.