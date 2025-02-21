Kur Korumalı Mevduat’ta (KKM) erime sürerken, buradan çıkan paranın adresi çoğunlukla fiziki altın ve para piyasası fonları oluyor. Son iki haftadır döviz talebinde de ılımlı bir artış gözlenirken, hisse senetleri piyasaları ise KKM’den çıkan tasarruflardan henüz nemalanamıyor. KKM hacmi 14 Şubat haftasında 46.4 milyar TL erimeyle 966 milyar TL’den 919.6 milyar TL’ye geriledi ve böylece 14 haftanın en büyük çıkışı gerçekleşti. Merkez Bankası (TCMB), KKM’de tüzel kişilerin hesap açma ve yenileme işlemlerini 15 Şubat itibarıyla sonlandırmıştı. İlerleyen haftalarda erimenin hızlanarak sürmesi bekleniyor.

Para piyasası fonlarında da yaklaşık olarak 38 milyar dolar büyüklüğünde para söz konusu. Verilere göre 2024 sonunda 4.6 trilyon lira olan para piyasası fonu toplam hacmi, geçen hafta 5.2 milyar lirayı geçti. Yatırım fonlarında stopajın yüzde 15’e çıkarıldığı 1 Şubat’tan bu yana para piyasası fonlarından çıkış gözleniyor ancak uzmanlar buradan çıkan paranın çoğunlukla döviz fonu ve borçlanma araçları fonuna kaydığını belirtti.

BİREYLER SATTI, ŞİRKETLER ALDI

Bununla birlikte 7 Şubat haftasında parite etkisinden arındırılmış hesapla döviz mevduatta 3.2 milyar dolar girişi olmuştu. Bir önceki hafta hızlı artışı gösteren döviz mevduatlarında 14 Şubat haftasında ılımlı bir yükseliş kaydedildi. Parite etkisinden arındırılmış verilere göre 14 Şubat haftasında döviz mevduatları 139 milyon dolar arttı. TCMB’nin verilerine göre, bankalarda yurt içi yerleşiklerin toplam yabancı para mevduatları 14 Şubat itibarıyla 170 milyar 354 milyon dolar oldu.

Döviz mevduatın payı artışa geçti

Geçen hafta TL mevduat tarafında da ılımlı bir artış gözlendi; toplam TL mevduat 12.3 trilyon TL’den 14 Şubat itibarıyla 12.6 trilyon TL’ye yükseldi. 14 Şubat haftasında KKM’nin toplam mevduattan aldığı pay yüzde 4.7’ye geriledi. Döviz mevduatın payı yüzde 35.7, TL mevduatın payı ise yüzde 59.6 oldu. Geçen yıl sonunda TL mevduatın payı yüzde 59.3, döviz mevduatın payı yüzde 34.6, KKM’nin payı yüzde 6.1 oranındaydı. 2025’te KKM’nin payı 1.4 puan düşerken, TL’nin payı 0.3 arttı, döviz mevduat ise payını 1.1 puan artırdı. TL mevduat payında en yüksek oran yüzde 70 ile 2011 yılının ilk yarısında görülmüştü. 2021 yıl sonunda ise yüzde 35’lere kadar düşmüştü. Şu andaki yüzde 60’a yakın seviyeler en son 2016 yılında gerçekleşmişti.

Endişe dolar talebini tırmandırıyor

Kapalıçarşı’da altın kaynaklı döviz talebi devam ederken, Merkez Bankası’nın enflasyonla mücadelesi kapsamında endişelerin tırmanması hafif de olsa döviz talebine destek veriyor. Dolar kuru bankalararası piyasada 36.32 lira seviyelerinde işlem görmeye başladı. Euro ise 38 lira üzerinde işlem görüyor. Dün ifade veren TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ve Yüksek İstişare Konseyi (YİK) Başkanı Ömer Aras, yurt dışı çıkış yasağıyla serbest bırakıldı. Bu gelişmelere piyasanın reaksiyonu olumsuz oldu. Perşembe günü sert bir satış baskısına boyun eğen hisse senetleri dün ise yatay hareket etti.