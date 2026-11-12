2023 seçimleri öncesi AKP, meydanlarda yüz binlerce memura, emekliye 3600 ek gösterge sözü verdi. Ancak sözler unutuldu. YENİ Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç de bu konudaki 2023’te sunduğu yasa teklifinin Genel Kurul gündemine alınmasını talep etti. Meriç’in konu ile ilgili verdiği önerge, AKP-MHP engeli ile karşılaştı.

İktidar memura 3600 ek gösterge seçim vaadini 2018 seçimlerinde gündeme getirdi. Aynı söz daha sonra 14 Mayıs 2023 seçimlerinde yenilendi. 11 Mayıs 2023’te Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, katıldığı Hak-İş Genel Kurulu’nda, “Birinci dereceye gelen ve şartları tutan tüm memurlarımızın ve memur emeklilerimizin 3600 ek gösterge hakkından yararlanabilmesini sağlayacağız” ifadelerini kullandı.

SÖZLER LAFTA KALDI

Erdoğan, Mart 2024’te bu konuda bir kez daha söz verdi. Ancak 500 bin memur ve memur emeklisini ilgilendiren bu söz, yine lafta kaldı, hayata geçirilmedi. İktidarın unuttuğu ek gösterge sözü için YENİ Partili Meriç, 11 Aralık 2023 tarihinde Meclis Başkanlığı’na bir kanun teklifi verdi. Teklif ile yükseköğrenim görmüş tüm kamu görevlilerinin 1. dereceye ulaşmaları halinde 3600 ek göstergeden faydalanması talep edildi. Meriç, teklif, Plan Bütçe Komisyonu’nda bekletilince doğrudan Genel Kurul gündemine alınması için önerge verdi.

Meriç konu hakkında 10 Kasım Salı günü yapılan görüşmelerde, “Cumhurbaşkanı’nın 16 Mart 2024’te de verdiği son sözün üzerinden 2 yıl 8 ay geçti. Her ne hikmetse bu söz bir türlü hayata geçmiyor” ifadelerini kullandı ve AKP ile MHP’den destek istedi. Ancak önerge AKP-MHP oylarıyla reddedildi.