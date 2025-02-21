Fransa’nın başkenti Paris’te yer alan Epinay-sur-Seine banliyösündeki Paris Trabzonlular Derneği önünde bulunan Atatürk Büstü, geçtiğimiz günlerde kimliği belirsiz kişilerce çalındı. Mersin’in Yenişehir Belediyesi, büstün yenisini yaptırıp, Fransa’ya gönderdi.

YENİ BÜST SÖZÜ VERİLDİ

Büstün çalınmasının ardından Paris Trabzonlular Derneği Başkanı Bülent Cumur’u arayan Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Atatürk Büstünün yenisini yaptırarak, Fransa’ya göndereceklerini söyledi. Başkan Özyiğit’in talimatıyla heykeltıraşlar tarafından yeni bir büst yapıldı. Kısa süre içerisinde tamamlanan Atatürk Büstü, çalınan büstün yerine konulmak üzere Fransa’daki Paris Trabzonlular Derneğine gönderildi.

Abdullah Özyiğit

‘Atatürk’e sahip çıkmak hepimizin görevi’

Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, belediye olarak, yeni büstün yapımını kısa sürede tamamladıklarını belirterek, “Mersin Yenişehir Belediyesi olarak, yeni bir büstün yapımını kısa sürede tamamladık ve yerine koymak üzere Paris’e gönderiyoruz. Paris Trabzonlular Dernek Başkanı Bülent Cumur’a verdiğimiz sözü yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Atatürk’e, bağımsızlığa ve çağdaş değerlere sahip çıkmak hepimizin görevidir” dedi.