Cuma günkü yazının başlığı “Erdoğan’ın haftası”ydı. Öyle oldu.

Eylül 2024’ten itibaren sozcu.com.tr’yi, Kasım 2024’ten beri ise Korkusuz’daki bu köşeyi okuyanlar açısından taşların yine yerine oturduğu bir hafta sonu geçirdik.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yapacağı değişiklikleri ve transferleri aylar öncesinden duyurmuştum.

Ocak ayında “Transferler bitti” diyenler olunca “Asıl transferi dönemi yeni başlıyor” başlıklı yazıda şu satırlara yer vermiştim:

“Biri merkez ilçe olmak üzere beş belediye başkanının daha başka partiden transfer edilmesi bekleniyor. Milletvekili transferleri de bitmedi, prensipte uzlaşılan ama henüz katılımı netleşmeyen üç parlamento üyesi var. Kısa süre içinde rozet takılma ihtimali yüksek. Çok yakında milliyetçi-muhafazakar bloktan AK Parti’ye ciddi katılımlar göreceğiz, bilindik eski figürler yeni formalarını giyecek.”

Bu satırlardaki kulisler tek tek gerçekleşti:

Ağırlığı Yeniden Refah’tan 10 belediye başkanı transferi yapıldı. Gelecek Partisi Milletvekili Serap Yazıcı, İYİ Parti Milletvekili Ünal Karaman, İYİ Parti Milletvekili Salim Ensarioğlu ve Akşener’in eski danışmanı Faruk Acar transfer edildi.

Daha önceki yazılardan “MYK’da yerel koltuklarda değişim” kulisleri de, Teşkilat Başkanı ve Yerel Yönetimler koltuklarına yapılan yeni atamalarla gerçeğe döndü.

Artık yeni kabine kulisleri için konuşmaya başlayabiliriz, yarından itibaren...

KÖŞENİN GÖZÜ

Tarih: Ağustos 2001.

Henüz kurulan AK Parti, üç ismiyle yollarda...

Recep Tayyip Erdoğan, Abdullah Gül ve Bülent Arınç.

Bugün sadece Erdoğan var.

Gül ve Arınç’ın ne partide ne de Beştepe’de bir koltukları yok...

Muhalefet de bu fotoğrafa ve 24 yıl içindeki değişimlere bakarak epey ders çıkarabilir.

KÖŞENİN SÖZÜ

“Köşeye sıkışınca bir tavşan bile ısırır.” - Çin atasözü