Penis boyu ortalamadan kısa olan ve bu durumdan rahatsızlık duyan erkekler, penis büyütme ameliyatı gibi yolları tercih ediyor. Bazen penis boyu ortalama ölçüler içinde olsa bile kişinin isteğine bağlı olarak penis boyunu uzatmak amacıyla da bu ameliyat yöntemine başvurulabiliyor.

Rusya'da bu yöntemle penisini büyütmek isteyen 56 yaşındaki bir adam, operasyon sonrası akciğerinde oluşan ölümcül komplikasyon nedeniyle hayatını kaybetti. Moskova Adli Tıp Kurumu uzmanlarının bildirdiğine göre adamın penis ucuna hyalüronik asit enjekte edildi. Genellikle yüz dolgularında kullanılan bu madde, penis kalınlaştırma amacıyla da uygulanıyor. Ancak enjeksiyon sonrası adamda nefes darlığı, mide bulantısı, halsizlik ve titreme başladı.

Acil müdahale edilmesine rağmen ertesi sabah akciğer embolisi nedeniyle yaşamını yitirdi. Yapılan otopside, vücudunda jel kıvamında yabancı madde birikimi tespit edildi ve ölümünün doğrudan bu işlemle bağlantılı olduğu belirlendi.

OPERASYONLAR BÜYÜK RİSK TAŞIYOR

İngiliz cerrahlar, penis büyütme operasyonlarının büyük damarlar nedeniyle ciddi risk taşıdığını belirtti. Plastik cerrah Charles Durrant, yanlış bir enjeksiyonun dakikalar veya saatler içinde ölüme yol açabileceğini ifade etti.

İngiltere'de birçok klinikte penis büyütme enjeksiyonları 280 sterlin gibi düşük fiyatlarla sunuluyor. Bu işlemin penis çevresinde yüzde 40'a kadar kalınlık artışı sağladığı iddia edilse de uzmanlar risklere karşı uyarıyor. Daha önce de yanlış uygulamalar sonucu ölüm vakaları yaşanmıştı. Araştırmalar, İngiltere'de erkeklerin yüzde 45'inin penis boyundan memnun olmadığını ortaya koyuyor.