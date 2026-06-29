Pentagon tarafından yayımlanan son sözleşme listesine göre, açıklanan paket içerisindeki en yüksek bütçeli ihale C-12 uçak filosunun lojistik destek faaliyetlerini kapsayan proje oldu. Haziran 2031'e kadar devam edecek sözleşme kapsamında personel ve kargo taşımacılığı, tıbbi tahliye operasyonları ile çeşitli askeri kurumlara test destek hizmetleri sağlanacak.

LİSTEDE TÜRKİYE'DE VAR

ABD'nin Foreign Military Sales Program kapsamında yürütülecek proje, geniş bir coğrafyaya yayılacak. Operasyon ağında Türkiye'nin yanı sıra ABD'nin yedi eyaleti ile birlikte Argentina, Botswana, Brazil, Colombia, Egypt, Ghana, Honduras, Hungary, Japan, Kenya, Morocco, Philippines, Saudi Arabia, Thailand ve Norway yer alıyor.

Sözleşme kapsamında yürütülecek faaliyetler, ABD Hava Kuvvetleri Materyal Komutanlığı, Savunma İstihbarat Teşkilatı, Savunma Güvenlik İşbirliği Teşkilatı ve Pasifik Hava Kuvvetleri için kritik öneme sahip personel, kargo ve tıbbi tahliye görevlerini kapsayacak. Programın yönetimi ise Oklahoma'da bulunan Tinker Air Force Base bünyesindeki Hava Kuvvetleri Yaşam Döngüsü Yönetim Merkezi tarafından yürütülecek.

Pentagon'un açıkladığı savunma paketi içerisinde dikkat çeken bir diğer başlık ise F-35 savaş uçakları programı oldu. Buna göre, Lockheed Martin Aeronautics ile yürütülen mevcut sözleşme genişletilerek şirkete 74,2 milyon dolarlık ek kaynak tahsis edildi.

Ek bütçeyle birlikte, United Kingdom ve Italy için geliştirilen silah sistemlerinin F-35A ve F-35B uçaklarına entegrasyonu, Block 4 modernizasyon çalışmaları ve ortak taktik veri kayıt sistemlerinin geliştirilmesi hedefleniyor. Projelerin 2032 yılının sonuna kadar tamamlanması planlanıyor.