Gümüşhane'de acı üzerine acı yaşandı. Kelkit ilçesi Gümüşgöze beldesinde yaşayan Havva Kalkan (76), Trabzon’da tedavi gördüğü hastanede geçen hafta cuma günü hayatını kaybetti.
TABUTUN BAŞINDA AĞLARKEN KRİZ GEÇİRDİ
Havva Kalkan'ın beldedeki cenazesinde aile üyeleri taziyeleri kabul etti. Bu sırada, annesinin tabutu başında gözyaşı döken Safiye Aydın, aniden fenalaşınca hastaneye kaldırıldı.
MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Tedaviye alınan ve kalp krizi geçirdiği belirlenen Aydın, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
ANNESİNİN YANINA DEFNEDİLDİ
Evli ve 1 çocuk annesi olan Safiye Aydın, ilçede kılınan cenaze namazı sonrası annesinin yanında toprağa verildi.