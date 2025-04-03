Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, (PFDK) Beşiktaş-Galatasaray derbisinin cezalarını açıkladı.

PFDK, Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'ya "Futbolun ve kurumların itibarını zedelemeye yönelik açıklamaları" nedeniyle 45 gün hak mahrumiyeti ve 1,5 milyon TL para cezası verdi.

Kurul ayrıca Beşiktaş Kulübü'ne "Futbolun ve kurumların İtibarını zedelemeye yönelik açıklamalar" nedeniyle 2 milyon TL, "Taraftarlarının neden olduğu saha olayları" nedeniyle de 252 bin TL para cezası verdi. Galatasaray maçında kırmızı kart gören Semih Kılıçsoy ise "rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü" sebebiyle iki maç men cezasına çarptırıldı.

PARA CEZASI YAĞDIRDI

Tribün cezalarını da açıklayan PFDK şu açıklamayı yaptı: "4- BEŞİKTAŞ A.Ş.’nin, 29.03.2025 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş. - GALATASARAY A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca 750.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan DOĞU ALT TRİBÜN 115-116, KUZEY ÜST TRİBÜN 408, GÜNEY ALT TRİBÜN 121-122, KUZEY ALT TRİBÜN 108-109, DOĞU ÜST TRİBÜN 415-416 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş.’nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca 252.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

5- GALATASARAY A.Ş.’ nin, 29.03.2025 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş. - GALATASARAY A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 8. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca 660.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN 404, 405, 406 numaralı blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş.’nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca takdiren ve neticeten 168.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verildi."