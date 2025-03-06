33 yıldır Unkapanı'nda pilav yapan bir pilav ustası, pilavın daha parlak ve tane tane olmasının sırrını verdi. Tüm bildiğiniz tarifleri unutun

PİLAV USTASI İŞİN SIRRINI AÇIKLADI

Türklerin severek tükettiği yemeklerden biri olan pilav basit görünse de aslında zahmetli bir iş. Pilavın tane tane olmasını sağlamak da bir o kadar zor. Pilav ustasından ise tüm tarifleri unutturacak püf noktası geldi. Pilav hem tane tane oluyor hem parlak.

Genelde pilavın kıvamını herkes tutturamıyor. Ya lapa oluyor ya da rengi parlak olmuyor. Küçük bir püf noktasıyla pilavınız istediğiniz kıvamda olacak.

PİLAV HEM PARLAK HEM TANE TANE OLACAK

Yapmanız gereken şey, pilavın parlak olmasını istiyorsanız içine birkaç damla limon damlası damlatmanız yeterli. Pilavı pişirirken yüksek ateşte pişirmekten kaçının. Tencerenin kapağı kapalı ve düşük ısıda pişirilmelidir. Ve pişerken asla karıştırmamalısınız. Üzerine ise bir kağıt havlu serebilirsiniz. Bu da fazla buharı emmeye yarayacak.

Pilavınız eğer sürekli lapa geliyorsa pirinci önceden suyla yıkayıp nişastasından arındırmalısınız. Böylelikle pilavınız tane tane olacaktır.