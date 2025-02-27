Barcelona ve İspanya Milli Takımı'nın efsane isimlerinden Gerard Pique, puan sistemiyle ilgili ilginç bir öneride bulundu.

Pique, 0-0 biten maçlarda takımlara verilen puanların gözden geçirilmesini istedi.

'PUAN VERİLMEMELİ'

Deneyimli futbol adamı, "Maça 200 Euro verip de o maçın 0-0 bitmesini bekleyemezsiniz." diyerek "Bir futbol stadyumuna gidip 100, 200 veya 300 Euro harcayıp, maçın 0-0 bitmesi mümkün değil. Berabere biterse maçın taraflarına 0 puan vermelisiniz. En azından 70'den sonra maç açılır, taraftar risk alır. 1 puan ortadan kaldırılmalı." ifadelerini kullandı.

Söz konusu öneri, sosyal medyada önerinin FIFA ve UEFA'ya iletilmesi gerektiğini savunanlar ile futbolun mevcut kurallarını savunanların tartışmalarına sahne oldu.