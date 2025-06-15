Olay, Ayvansaray Mahallesi Kariye İmarethanesi Sokak'ta meydana geldi. Polis memuru Semih G.'den haber alamayan meslektaşları S.Ü. ve A.F.K., durumu ihbar etti.
EKİPLER KAPIYI KIRIP İÇERİ GİRDİ
İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, Semih G.’nin evine geldi. Daireden doğalgaz kokusu geldiğini fark eden ekipler, çağırdıkları çilingire kapıyı açtırarak içeri girdi.
POLİS MEMURU İNTİHAR ETTİ
Evde Semih G.'yi yerde, hareketsiz şekilde bulan ekipler, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Eve gelen sağlık ekipleri, Semih G.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. İntihar ettiği iddia edilen polis memurunun cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.
EVDE BAŞI OLMAYAN CESET PARÇALARI BULUNDU
Ekiplerin evde yaptığı olay yeri inceleme çalışmasında, evin bir odasında ve mutfağında poşetlere sarılı halde parçalara ayrılmış erkek cesedi bulundu.
Polis, kafası olmayan ve parçalara ayrılmış cesedin kime ait olduğunu tespit etmek amacıyla çalışma başlattı.