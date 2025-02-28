Kocaeli'nin Gebze ilçesinde ‘dur’ ihtarına uymayan sürücünün kullandığı otomobil, önce motosiklete ardından park halindeki 2 otomobil ve cipe çarptı. 3 kişinin yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre Ulus Mahallesi Ankara Caddesi ile 2151. Sokak kesişiminde polis ekipleri 26 NF 593 plakalı otomobilin ismi öğrenilemeyen sürücüsüne ‘dur’ ihtarında bulundu. Ancak sürücü yoluna devam etti, polis ekipleri de peşine düştü. Sokaktan caddeye kontrolsüz çıkan sürücünün otomobili, Y.K. idaresindeki 34 KMT 066 plakalı motosiklete, ardından da park halindeki 2 otomobil ve cipe çarptı. Savrulan motosikletin sürücüsü Y.K. ile arkasındaki yolcu H.E. ve yoldan geçen bir kişi yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kazaya neden olan sürücü polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

O ANLAR KAMERADA

Bu arada kaza, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde; sokaktan kontrolsüz çıkan otomobilin, caddede seyir halinde olan motosiklete çarptığı, sürücü ve arkasındaki yolcunun savrulduğu, ardından otomobilin park halindeki araçlara çarptığı görüldü.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.