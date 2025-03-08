Polonya Başbakanı Donald Tusk, ülkesinin nükleer silah edinme seçeneğini değerlendirmesi gerektiğini söyledi. Parlamento konuşmasında savunma kapasitesinin artırılmasının kaçınılmaz olduğunu vurgulayan Tusk, “En modern olanaklara yönelmek zorundayız. Buna nükleer silahlar ve modern, konvansiyonel olmayan silahlar da dahil” dedi.

Avrupa’nın güvenliğinin değişen küresel tehditlere karşı yeniden şekillendirilmesi gerektiğini belirten Tusk, konvansiyonel silahlanmanın artık yeterli olmadığını ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Avrupa’daki müttefiklere askeri korumayı azaltma tehdidi ve Ukrayna’ya askeri yardımı kesme kararı, kıtadaki güvenlik endişelerini artırdı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa ülkeleriyle nükleer caydırıcılık konusunda “stratejik bir tartışma” başlatmaya hazır olduğunu açıkladı. Tusk, Polonya’nın Fransa ile Avrupa üzerindeki bir nükleer şemsiye hakkında ciddi görüşmeler yürüttüğünü belirtti.

FRANSA DEĞİL, AVRUPA ŞEMSİYESİ

Fransa’nın nükleer doktrini, Avrupa’nın güvenliğini içeren ancak ABD’nin NATO çerçevesinde sağladığı nükleer paylaşım sisteminden daha sınırlı bir strateji izliyor.

Tusk, Polonya’nın savunma kapasitesini yalnızca geleneksel yöntemlerle değil, modern savaş teknolojileriyle güçlendirmesi gerektiğini söyledi.

Polonya Başbakanı, “Cesur olmalıyız. Sahip olduğumuz kaynakları, deneyimlerimizi ve Ukrayna savaşından çıkarılan dersleri kullanarak en modern silah sistemlerini geliştirmeye odaklanmalıyız” dedi. Avrupa'nın ciddi bir güvenlik yarışı içinde olduğunu belirten Tusk, “Bu bir savaş yarışı değil, güvenlik yarışı” ifadesini kullandı.

Polonya hükümeti, ordunun büyüklüğünü 500 bin askere çıkarmayı ve yıl sonuna kadar tüm yetişkin erkekler için zorunlu askerlik eğitimini yürürlüğe koymayı planlıyor. NATO içinde en yüksek askeri harcamaya sahip ülke olan Polonya, bu yıl gayri safi yurt içi hasılasının yüzde 4,7’sini savunmaya ayırıyor.

Tusk, bu oranın Trump’ın talepleri doğrultusunda yüzde 5’e çıkarılmasının artık “bir zorunluluk” olduğunu söyledi. “Tarih boyunca hep hayalini kurduğumuz gibi Polonya güvende olacak ve Polonya yenilmez kalacaktır” dedi.