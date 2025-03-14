The Wall Street Journal'ın haberine göre 26 yaşındaki eski ABD Ordusu Çavuşu Mark Millich, erkekler arasında oldukça popüler olan ilaçları kullandıktan sonra cinsel organında küçülme, şekil değiştirme ve cinsel istekte azalma gibi sorunlar yaşadı. Doktoru, bunun kullandığı ilaçtan kaynaklandığını doğruladı...

Saç dökülmesi için internetten finasterid içeren haplar sipariş eden Millich'te kısa süre içinde anksiyete; baş dönmesi ve peltek konuşma gibi belirtiler başladı. Bu belirtileriyse cinsel organda küçülme, şekil değiştirme ve cinsel istekte ani düşüş takip etti.

KULLANIMI ETKİLİ AMA AĞIR YAN ETKİLERİ VAR

1997'den beri erkek tipi kellik tedavisinde kullanılan finasterid, Propecia adıyla bilinen yaygın bir ilaç. Saç çıkarmada etkili olduğu kanıtlanmış olsa da cinsel işlev bozukluğu ve depresyon gibi yan etkileriyle de biliniyor.

"GENÇ ERKEKLER BU İLACI KULLANMAMALI"

Los Angeles'taki Cedars-Sinai Tıp Merkezi'nde ürolog olan Dr. Justin Houman, finasterid kullanımına bağlı cinsel işlev bozukluğu yaşayan genç erkeklerin sayısında ciddi bir artış göründüğünü söylüyor. "Bu, genç erkeklerin kullanması gereken bir ilaç değil" diye konuştu.