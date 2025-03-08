Geçtiğimiz günlerde bir turist Estepona'daki popüler Costalita plajında ölümcül bir Man o' War denizanası buldu ve durumu sosyal medyadan paylaştı. Bu uyarı, bölgedeki tatilcilerin endişelenmesine neden oldu.

Turist, bu durumla ilgili "Bu sabah Costalita plajında, Akdeniz'de olduklarını bilmediğim bir Portekizli savaş gemisi buldum" ifadelerine yer verirken, paylaşımın ardından, denizanasının tehlikelerine dair uyarılar yapıldı. Bir kullanıcı, "90'ların sonunda Akdeniz'de o güzellerden biriyle fena halde acı çektim. Onlar gerçekten bir tehdit" diyerek, sokmaların ne kadar tehlikeli olduğunu vurguladı.

Man o' War denizanası, genellikle İspanya'nın kıyılarında, özellikle Kanatbriya ve Galiçya bölgelerinde sıkça rastlanan bir türdür. Akdeniz'de de giderek daha fazla görülüyor. Estepona'da, bu denizanasının özellikle bu dönemde sıkça kıyıya vurduğu biliniyor. Man o' War, mavi, mor veya pembe renkte olabilen, balon benzeri şamandıralara sahip bir denizanasıdır. Dokunaçlarında, küçük balıkları felç edebilecek ve öldürebilecek zehri taşıyan, sarmal, dikenli tüpler bulunur. Bu denizanasının sokması, deride kırmızı kabarıklıklara ve şiddetli ağrılara yol açabilir; bazı vakalarda ise ölümcül sonuçlar doğurabilir.

NE YAPILMALI?

Eğer Man o' War denizanası tarafından sokulduysanız, ilk adım olarak sokma bölgesini deniz suyuyla durulamak önemlidir. Ardından, cımbız veya eldivenli bir el kullanarak dokunaçları temizlemelisiniz. Bölgeyi 20-45 dakika boyunca sıcak suya tutmak, ağrıyı hafifletebilir. Ayrıca ağrı kesici almak ve sokulan bölgeye hidrokortizonlu krem uygulamak da faydalı olacaktır.