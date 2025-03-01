2022 yılında Okan Buruk’un gelişiyle birlikte Galatasaray çıkışa geçmişti. İlk yılında takımını şampiyonluğa taşıyan Buruk, 2024 yılında Cimbom’u adeta şaha kaldırdı. Sarı-kırmızılılar; Süper Lig ve Avrupa’da kırılmadık rekor bırakmadı. Bu sezona da müthiş başlayan Aslan, ilk yarı tamamlandığında açık ara Süper Lig’in zirvesinde yer alırken, UEFA Avrupa Ligi’nde final hayali kuruyordu.

FARKA RAĞMEN TARAFTAR HUZURSUZ

Ancak 2025 ile birlikte büyük bir düşüş yaşandı. 15 maçta 7 galibiyet elde eden Galatasaray, 6 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Bu periyotta Avrupa’ya veda edildi, Türkiye Kupası’nda fair-play puanıyla gruptan çıkabildi. 6 puanlık farka rağmen sergilenen futbol Süper Lig için de taraftarları endişelendiriyor. İstikrarsız tablonun sorumlusu olarak Okan Buruk gösteriliyor.

ÜST ÜSTE EN KÖTÜ İLKLERİ YAŞIYOR

Rakamlar da Okan Buruk’un şu anda en başarısız dönemini geçirdiğini ortaya koyuyor. Buruk’un Galatasaray’ı son iki maçta Fenerbahçe ve Konyaspor ağlarına gol gönderemedi. Bu durum, tecrübeli hoca döneminde bir ilk oldu. Ayrıca sarı-kırmızılılar son üç maçtan galibiyet çıkartamadı. Bu kötü seri de Okan Buruk döneminde ilk kez yaşandı.