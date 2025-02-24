Rize'de amatör kayakçı Yasin Çapoğlu, kar katımlarını alarak markete kaya kaya gitti. O anlar ise cep telefonuyla görüntülendi. Çapoğlu market deneyimimi şu sözlerle anlattı:

"Uzun zaman sonra böylesine güzel bir kar manzarasında vakit geçirmek unutulmaz bir deneyimdi"

ÇAREYİ KAYARAK BULDU

Hafta sonu Ortapazar köyüne giden Çapoğlu, yoğun kar yağışından dolayı markete gidemeyince çareyi kayak takımlarında bulundu. Farklı bir deneyim yaşadığını söyleyen Çapoğlu, 1 kilometre uzaklıktaki markete kayarak gitti.

GÖRENLER YOĞUN İLGİ GÖSTERDİ

Çapoğlu, yoğun bir ilgiyle karşılaştı. Her şeyin tesadüfü geliştiğini belirten Çapoğlu, "Kayaklarla yüksek bir noktadan aşağı doğru kayarak markete ulaşmaya çalıştık. O anı gören yoldan geçen arkadaşlar da bize eşlik ederek güzel bir video çektiler. Tamamen tesadüf eseri gelişen bu olay, bizim için keyifli bir anıya dönüştü” diye konuştu.